Москва, 9 сентября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 сентября на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Мемрик находится в Новогродовской городской общине в 8 км к востоку от Селидово.

По информации Минобороны, группировка «Центр» за сутки отбила восемь контратак украинских военных и ударила по позициям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы.

При этом ВСУ потеряли до 560 военных, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ 2С3 «Акация», гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября Минобороны доложило об освобождении города Новогродовка. До этого группировка войск «Центр» 6 сентября освободила в ДНР село Журавка, находящееся в 15 км от Красноармейска. Днём ранее ВС РФ освободили село Заветное, расположенное в 25 км от города.

Генерал-лейтенант немецкой армии в отставке Роланд Катер 5 сентября заявил, что освобождение российскими войсками Красноармейска станет переломным моментом в ходе спецоперации на Украине. Он назвал город стратегически важным центром для обороны ВСУ, так как через него проходят железнодорожные линии и автомагистрали. Если украинские войска его потеряют, это полностью изменит обстановку на фронте, отметил генерал.