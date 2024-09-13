Москва, 13 сентября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Долиновка в Донецкой Народной Республике, сообщил 13 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённые пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге.

Кроме того, военнослужащие группировки «Центр» нанесли поражение семи механизированным, мотопехотной, двух пехотным, двух егерским, воздушно-десантной бригадам Вооружённых сил Украины, а также бригаде теробороны, четырём бригадам нацгвардии и бригаде «Лють» национальной полиции Украины, а также отбили 50 контратак штурмовиков.

Как передавало ИА Регнум, в течение недели подразделения российской группировки войск «Север» освободили 10 населённых пунктов в Курской области — Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь.

Ранее российская армия взяла под контроль один из основных форпостов Угледарского фронта — шахту «Южнодонбасская №1». Здание представляет собой один из важнейших узлов обороны ВСУ на Южнодонбасском участке фронта. После взятия под контроль шахты ВСУ будут вынуждены оставить позиции в Угледаре.