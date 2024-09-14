Москва, 14 сентября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Желанное Первой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 сентября проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск Южная освобождён населённый пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, ВС России нанесли поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка ДНР.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил об освобождении Долиновки в ДНР.

В течение недели подразделения российской группировки войск «Север» освободили 10 населённых пунктов в Курской области — Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь.

Ранее российская армия взяла под контроль один из основных форпостов Угледарского фронта — шахту «Южнодонбасская №1». Здание представляет собой один из важнейших узлов обороны ВСУ на Южнодонбасском участке фронта. После взятия под контроль шахты ВСУ будут вынуждены оставить позиции в Угледаре.