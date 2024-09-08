Донецк, 8 сентября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Российские военные освободили от украинских вооружённых формирований населённый пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике, сообщило 8 сентября Министерство обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/AP/TASS

Новогродовку освободили в результате активных действий подразделений группировки российских войск «Центр».

Город Новогродовка находится в 20 км от Покровска (Красноармейска) — стратегически значимого для ВСУ на западе ДНР населённого пункта.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю российские военные в ДНР освободили от украинской армии посёлки Кирово и Птичье, сёла Скучное, Карловка, Заветное и Журавка. Коме того, 6 сентября ВС России освободили в ДНР село Калиново.