Москва, 20 сентября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Российские войска уверенно продвигаются вперёд на кураховском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 сентября заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он поздравил с освобождением населённого пункта Георгиевка в ДНР командование и личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады и 150 гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд на кураховском направлении. В результате ваших профессиональных действий вооружённые украинские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад. Военнослужащие соединения мужественно выполняют свой воинский долг и решают все поставленные задачи, приближая нашу Победу», — говорится в поздравлении.

Отмечается, что личный состав бригады с первых дней специальной военной операции храбро и доблестно ведёт упорные бои с противником на различных направлениях, последовательно освобождая ДНР от неонацистов. Бойцы показали образцы отваги и решительности в боях за Мариуполь и Марьинку.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября российские военные освободили от украинских формирований село Георгиевка в ДНР. Бойцы группировки войск «Юг» нанесли удары по позициям ВСУ у Константиновки, Курахово, Часова Яра и сёл Григоровка и Зализнянское. Украинская армия потеряла за сутки 690 военных на этом направлении.

ВС России 8 сентября освободили населённый пункт Новогродовка в ДНР, 9 сентября ― Мемрик, 10 сентября — Галицыновку и Водяное, 13 сентября — Долиновку, 14 сентября — Желанное Первое.