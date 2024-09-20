Спецслужбы США заинтересовались удалённым постом Маска о Байдене и Харрис
Вашингтон, 20 сентября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Публикацией американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в соцсети Х, в которой он в шутку удивился отсутствию попыток покушения на президента США Джозефа Байдена и на вице-президента Камалу Харрис, заинтересовалась Секретная служба США. Об этом 19 сентября сообщает Bloomberg.
Уточняется, что спецслужба намерена установить, представляет ли объект расследования непосредственную угрозу для одного из политиков, упомянутых в публикации. В США угрозы президенту либо вице-президенту являются уголовным преступлением, которое может повлечь наказание от штрафа до тюремного заключения сроком на пять лет.
Подробности расследования не приводятся, но предполагается, что сотрудники спецслужб могут нанести визит Маску и создать ему определённые неудобства. Кроме того, возможно, предпринимателю придётся доказывать, что он не представляет непосредственной угрозы для Байдена и Харрис.
Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация Белого дома обвинила в безответственности американского предпринимателя Илона Маска за публикацию, в которой бизнесмен в шутку удивился тому, что никто не совершил покушения на президента США Байдена и вице-президента Харрис.
Маск удалил свой пост в соцсети X, в котором задался вопросом, почему целью преступников второй раз подряд становится республиканец, а не демократ. По его словам, никто даже не пытается убить Байдена или Харрис. Маск назвал публикацию шуткой, но согласился с пользователями, раскритиковавшими его слова.
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Силовики по подозрению в покушении на него задержали Райана Уэсли Рута. Выяснилось, что он бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин указала на участие Рута в ролике в поддержку украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Трамп сообщил, что не пострадал и находится в безопасности. Политик добавил, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся.
Первое покушение на Трампа было совершено 13 июля в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Тогда подозреваемого ликвидировали сотрудники службы безопасности.