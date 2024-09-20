Вашингтон, 20 сентября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Публикацией американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в соцсети Х, в которой он в шутку удивился отсутствию попыток покушения на президента США Джозефа Байдена и на вице-президента Камалу Харрис, заинтересовалась Секретная служба США. Об этом 19 сентября сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Уточняется, что спецслужба намерена установить, представляет ли объект расследования непосредственную угрозу для одного из политиков, упомянутых в публикации. В США угрозы президенту либо вице-президенту являются уголовным преступлением, которое может повлечь наказание от штрафа до тюремного заключения сроком на пять лет.

Подробности расследования не приводятся, но предполагается, что сотрудники спецслужб могут нанести визит Маску и создать ему определённые неудобства. Кроме того, возможно, предпринимателю придётся доказывать, что он не представляет непосредственной угрозы для Байдена и Харрис.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация Белого дома обвинила в безответственности американского предпринимателя Илона Маска за публикацию, в которой бизнесмен в шутку удивился тому, что никто не совершил покушения на президента США Байдена и вице-президента Харрис.

Маск удалил свой пост в соцсети X, в котором задался вопросом, почему целью преступников второй раз подряд становится республиканец, а не демократ. По его словам, никто даже не пытается убить Байдена или Харрис. Маск назвал публикацию шуткой, но согласился с пользователями, раскритиковавшими его слова.

Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Силовики по подозрению в покушении на него задержали Райана Уэсли Рута. Выяснилось, что он бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин указала на участие Рута в ролике в поддержку украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Трамп сообщил, что не пострадал и находится в безопасности. Политик добавил, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся.

Первое покушение на Трампа было совершено 13 июля в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Тогда подозреваемого ликвидировали сотрудники службы безопасности.