Вашингтон, 17 сентября, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Американского предпринимателя Илона Маска обвинила в безответственности администрация Белого дома за публикацию, в которой бизнесмен в шутку удивился тому, что никто не совершил покушение на президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис на фоне второго неудачного покушения на экс-американского лидера Дональда Трампа. Об этом 16 сентября говорится в распространенном заявлении представителя Белого дома Эндрю Бейтса.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной», — отмечается в заявлении.

Кроме того, Бейтс указал, что в США не должно быть места политическому насилию в любой его форме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Маск удалил свой пост в соцсети X, в котором задался вопросом, почему целью преступников второй раз подряд становится республиканец, а не демократ. По его словам, никто даже не пытается убить Байдена или Харрис. Маск назвал публикацию шуткой, но согласился с пользователями, раскритиковавшими его слова.

После удаления поста Маск сообщил в своём аккаунте в X, что «урок усвоен». По его словам, шутки не так смешны, если люди не знают контекст.

Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Силовики по подозрению в покушении на него задержали Райана Уэсли Рута. Выяснилось, что он бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин указала на участие Рута в ролике в поддержку украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Трамп сообщил, что не пострадал и находится в безопасности. Политик добавил, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся.