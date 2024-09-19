Симферополь, 19 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский абсолютно не отвечает за свои слова, а заявлением о «плане победы» над Россией напоминает героя из песни Владимира Высоцкого. Об этом 19 сентября заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Зеленский то кричит о плане мира, то о плане победы, то еще о каком-то плане. Он ведёт себя как герой известной песни Владимира Высоцкого — «он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж». Поведение Зеленского напоминает именно это», — процитировало «РИА Новости» Рогова.

Председатель комиссии указал на противоречивые действия Зеленского, который, говоря о мире, отдал Вооружённым силам Украины (ВСУ) приказ напасть на Курскую область. Теперь же глава киевского режима говорит о победе, однако при этом теряет позиции в Донбассе, подчеркнул Рогов. По его словам, это говорит о том, что Зеленский не отвечает за свои слова.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Зеленский заявил о намерении представить президенту США Джо Байдену «план победы» Украины в конфликте. По его мнению, этот план можно будет реализовать только благодаря Западу.

Глава киевского режима 7 сентября пообещал представить новую дорожную карту по Украине, которую он намерен предъявить кандидатам в президенты США и лидерам стран «Группы семи». Зеленский отметил, что этот план будет готов к ноябрю.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд 17 сентября заявила, что Вашингтон уже ознакомился с «мирным» планом Зеленского. По её словам, власти США будут помогать в продвижении этого документа.

Глава киевского режима 19 сентября объявил о том, что его новый «план победы» Украины в конфликте с Россией полностью готов, определены его все самые важные детали и ключевые аспекты, и теперь Киеву необходима решимость для реализации этих замыслов.

По словам советника главы офиса украинского президента Сергея Лещенко, для реализации плана ВСУ должны получить возможность бить по территории России.

18 мая президент Болгарии Румен Радев назвал невозможной победу над Россией в украинском конфликте. По его словам, исход военных действий на Украине является очевидным и поставки Западом оружия Киеву не помогут.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что провал нападения украинских боевиков на Курскую область может подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Ранее российское руководство не раз заявляло о готовности к диалогу с Украиной по вопросу урегулирования конфликта.