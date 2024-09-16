Киев, 16 сентября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Для реализации плана главы киевского режима Владимира Зеленского по завершению российско-украинского конфликта Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны получить возможность бить по территории России, заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Andreas Arnold/Global Look Press

«Намек Зеленского очень прозрачный — если реализация «плана победы» зависит от [президента США Джо] Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие. Поэтому мы понимаем, про что идет речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим», — сказал Лещенко.

В то же время различные предположения о содержании плана, которые появились в последние дни в западных СМИ, Лещенко назвал «спекуляциями».

Как передавало ИА Регнум, 18 мая президент Болгарии Румен Радев назвал невозможной победу над Россией в украинском конфликте. По его словам, исход военных действий на Украине является очевидным и поставки Западом оружия Киеву не помогут.

При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 26 апреля заявил, что американская сторона верит в то, что Украина якобы способна победить в конфликте с Россией. По его утверждению, киевский режим якобы может победить за счёт «огромных усилий» США и других союзников по поставкам вооружений украинским войскам.

18 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил, что ядерные державы никогда не проигрывали войны по защите своего Отечества, своей земли, своих людей и своих ценностей. Политик отметил, что у руководства России во главе с Верховным главнокомандующим ВС РФ не дрогнет рука принять тяжелейшие решения и при необходимости применить весь стратегический арсенал.

При этом российская сторона неоднократно подчёркивала свою приверженность пути дипломатического урегулирования. Так, президент России Владимир Путин, выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что Россия готова к переговорам, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что соответствующие документы ранее были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.