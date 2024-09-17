Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Американские власти уже ознакомились с «мирным» планом главы киевского режима Владимира Зеленского, заявила журналистам 17 сентября постпред США при Организации Объединённых Наций Линда Томас-Гринфилд.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Её слова приводит на своём сайте постоянное представительство Соединённых Штатов при ООН. По словам дипломата, в Вашингтоне считают указанный план рабочим.

Томас-Гринфилд уточнила, что США будут способствовать продвижению этого документа, для чего собираются взаимодействовать со всеми главами государств, которые прибудут в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа глава киевского режима вновь заявил, что не готов уступать территории в обмен на мир с Россией. По его словам, Киев против такого варианта развития событий в рамках любых переговоров.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

17 сентября посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что нынешние власти на Украине могут продолжать своё существование только в условиях продолжения конфликта. Он добавил, что в противном случае главу киевского режима свергнут и ему придётся уйти.

До этого американская газета The Washington Post написала, что бойцы ВСУ угрожают устроить государственный переворот на Украине в случае, если для заключения мирного соглашения с Москвой Киеву придётся пойти на территориальные уступки.