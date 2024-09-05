Киев, 5 сентября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен представить президенту США Джо Байдену «план победы» Украины в конфликте с Россией. Он заявил об этом 5 сентября в интервью телеканалу NBC News.

AP/ТАСС

По утверждению Зеленского, нападение украинских формирований на Курскую область — это якобы часть более масштабной военно-политической операции, а потому Киев намерен пытаться продолжать удерживать эти территории. При этом глава киевского режима отметил, что не хотел показывать Байдену «план победы» до вторжения украинских боевиков в приграничные районы российского региона.

«Я построил этот план согласно тому, что он может быть реализован благодаря нашим партнёрам, а не благодаря желанию или нежеланию РФ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 27 августа заявил, что власти Украины разработали «план победы» и хотят показать его Байдену. По его утверждению, успех этого плана зависит именно от действующего главы Белого дома.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что освобождение территории Курской области от украинских боевиков и защита россиян являются «священным долгом» российских военных. Глава государства подчеркнул, что сейчас в первую очередь нужно думать о согражданах, которые проходят через серьёзные испытания и страдают от этих террористических актов в курском приграничье.

Украинские формирования начали нападение на Курскую область с 6 августа. Российские войска остановили их в приграничных районах региона, не позволив противнику пройти вглубь территории РФ. По данным на 5 сентября, ВСУ потеряли свыше 10,1 тыс. бойцов с момента начала их нападения на Курскую область.