София, 18 мая, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Победа над Россией в конфликте на Украине невозможна. Об этом 18 мая на брифинге заявил президент Болгарии Румен Радев.

Tomas Tkacik/Global Look Press Президент Болгарии Румен Радев

Болгарский лидер уверен, что исход боевых действий очевиден и поставки Киеву западного оружия его не изменят. По его словам, разницей будут новые тысячи погибших и опустошение Украины, за восстановление которой должна будет заплатить Европа.

Он подчеркнул, что, если не прекратить конфликт, Украину уничтожат демографически.

«Также будут полностью уничтожены её инфраструктура, промышленность, производство. Это будут исключительно тяжёлые последствия не только для Украины, но и для всей Европы», ― спрогнозировал Радев.

Он также отметил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за его позиции — это показательный пример последствий нетерпимости к чужому мнению. Болгарский лидер назвал крайне опасным разжигание ненависти в Европе в свете конфликта на Украине, когда «голоса за мир встречают выстрелами».

«Неприемлемо, что продолжение [конфликта] и невозможная победа над Россией представляются как единственно возможный выход из ситуации», — сказал он.

Радев в очередной раз призвал проявить благоразумие и предпринять эффективные дипломатические усилия для прекращения войны и достижения мира, а не продолжать накачку Украины оружием.

Как сообщало ИА Регнум, полковник запаса армии Испании Франсиско Рубио заявил 22 апреля, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией.

По его словам, конфликт Москвы и Киева в конечном счёте закончится мирным соглашением. Однако Запад не может согласиться на поражение Украины, поскольку с точки зрения европейской безопасности, по его словам, было бы неудачей, если бы Россия одержала победу в конфликте.

При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 26 апреля заявил, что Вашингтон верит, что Украина якобы способна победить в конфликте с Россией. Он заявил, что Киев якобы может добиться этого результата за счёт «огромных усилий», мобилизованных США и другими союзниками для поставок ВСУ необходимого вооружения.

Газета Politico 17 апреля написала, что Украина движется к катастрофе на фоне отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа украинских войск. По словам автора публикации, моральный дух ВСУ подорвали российские бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 апреля заявил, что Киев подталкивают к войне «до последнего украинца», выгодной США.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона всё ещё готова к проведению переговоров по Украине и никогда не отказывалась от диалога по стабильности. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не прерывала диалог, это сделал Киев по прямой команде от США и Британии.