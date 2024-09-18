Киев, 19 сентября, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что план, который якобы даст Украине «победить», полностью подготовлен. Об этом он сообщил 18 сентября в ходе видеообращения в своём Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА REGNUM Зеленский

В выступлении глава киевского режима уточнил, что определены все необходимые дополнения и детали указанного документа. Этот план позже должен быть представлен президенту США Джо Байдену.

Глава киевского режима также добавил, что Украине сейчас крайне необходима решимость в реализации задуманного.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что американские власти уже ознакомились с «мирным» планом главы киевского режима. Дипломат сообщила, что Вашингтон поможет продвижению этого документа.

В конце августа глава киевского режима заявлял, что Киев не готов уступать территории в обмен на мир с Россией. По его словам, власти Украины против такого варианта развития событий в рамках любых переговоров.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин отмечал, что киевский режим может продолжать своё существование только в условиях продолжения конфликта. Дипломат добавил, что иначе главу киевского режима свергнут.