Рим, 7 сентября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что работает над новой дорожной картой по Украине, которую намерен представить кандидатам в президенты США и лидерам стран «Большой семёрки» (G7). Об этом он заявил 7 сентября в интервью la Repubblica.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«План будет готов в ноябре», — заявил Зеленский, который принимает участие в работе экономического форума в городе Черноббьо на озере Комо.

Глава киевского режима уточнил, что представит новую дорожную карту действующему президенту США Джо Байдену, кандидатам на пост главы американского государства экс-президенту Дональду Трампу и вице-президенту Камале Харрис, а также лидерам G7. Зеленский добавил, что хочет узнать, что они думают по поводу этой инициативы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Зеленский заявил, что намерен представить Байдену «план победы» Украины в конфликте с Россией. По его утверждению, такой план может быть реализован только благодаря Западу. До этого в конце августа он также заявил, что власти Украины разработали «план победы».

Американский политолог Джон Миршаймер 7 сентября заявил, что Зеленский находится в отчаянии и потому попытается для улучшения положения Украины втянуть США в прямой конфликт с Россией. По его мнению, глава киевского режима хочет пересечь «красную черту».

В марте в МИД России заявили, что Зеленский действует контрпродуктивно, пытаясь при поддержке Запада монополизировать право на мирные планы по урегулированию конфликта на Украине.