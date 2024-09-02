Кызыл, 2 сентября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Провал нападения украинских военных на Курскую область может подтолкнуть противников России к мирным переговорам. Об этом заявил президент России Владимир Путин 2 сентября в ходе открытого урока «Разговор о важном» у учеников школы № 20 им. Героев Отечества в Кызыле.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уверен, что эта провокация провалится. После этого возникнет желание действительно не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что сейчас власти на Украине не являются легитимными в соответствии с законодательством страны. Выборы были отменены из-за якобы военного положения, но если боевые действия прекратятся, на Украине вынуждены будут вернуться к вопросу выборов нового президента. Киевский режим не готов к этому, поэтому Украина учинила провокацию в Курской области, добавил глава государства.

Он подчеркнул, что необходимо разобраться с украинскими бандитами, прорвавшимися в Курскую область.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября Путин заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нападением на Курскую область также рассчитывали остановить наступление российской армии в Донбассе, однако они не добились своей цели.

29 августа и. о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим сполна расплатится за нападение на Курскую область. В отсутствие у ВСУ переброшенных в Курскую область резервов российскими войсками освобождаются последние опорные пункты в Донбассе, которые ВСУ укрепляли и удерживали с 2014 года, «и это только начало», подчеркнул дипломат.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в приграничной Сумской области. По данным на 1 сентября, потери украинской армии на курском направлении превысили 8500 человек.