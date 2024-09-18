Белгород, 18 сентября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Уроженец Новосибирской области, готовивший теракт по заданию украинских кураторов, задержан 18 сентября в Белгородской области, сообщили в Федеральной службе безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

Житель города Бердска сам связался по интернету с представителями украинского вооружённого формирования, запрещённого в России. Выполняя задание кураторов, мужчина приобрёл самодельное взрывное устройство, планируя совершить с его помощью теракт в Белгородской области на одном из административных объектов.

«Его противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ», — сообщили в ведомстве.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатки. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. ФСБ проводит оперативно-разыскные мероприятия, устанавливая других лиц, причастных к этому преступлению.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября официальный представитель УФСБ России по Донецкой Народной Республике Арина Клепанова сообщила о задержании жителя Мариуполя, подозреваемого в госизмене. Он собирал сведения о местах дислокации ВС РФ. На допросе мужчина рассказал, что отправлял эти данные представителю Службы безопасности Украины.

в Свердловской области ФСБ ликвидировала агента украинских спецслужб, пытавшегося взорвать автомобиль одного из руководителей оборонного завода. Мужчина самостоятельно изготовил взрывчатку и собирался заложить её в тайник. Пытавшимся задержать его силовикам он оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован. Ведомство 17 сентября сообщило, что разыскивает соучастников готовившего теракт россиянина.