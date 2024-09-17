Екатеринбург, 17 сентября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ ликвидировали агента Киева при попытке взорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области, сообщили 17 сентября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Выполняя задание военной разведки Украины, гражданин России изготовил самодельное взрывное устройство.

«При задержании в момент закладки СВУ в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — сообщили в ФСБ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916566" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего подрыв на одном из предприятий Урала

Сотрудники ведомства изъяли пистолет Макарова с патронами и радиоуправляемое взрывное устройство большой мощности на месте ликвидации украинского агента. Также они обнаружили средства связи с перепиской агента. Из сообщений следует, что он координировал свои действия с кураторами из украинской военной разведки.

Проведены обыски по адресу его проживания и в гараже, где обнаружены инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки. ФСБ проводит мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении им противоправной деятельности.

ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области задержали подозреваемого в подготовке терактов по заданию Киева уроженца одной из стран СНГ. ФСБ 16 сентября сообщила, что он планировал устроить взрыв на одном из объектов жизнеобеспечения населения региона. У мужчины при обыске нашли элементы самодельного взрывного устройства и средства связи, с помощью которых диверсант контактировал с представителем украинских спецслужб.