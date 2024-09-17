Мариуполь, ДНР, 17 сентября, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Мариуполя, подозреваемого в государственной измене. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила официальный представитель УФСБ России по Донецкой Народной Республике Арина Клепанова.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

«Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель Мариуполя, подозреваемый в государственной измене», — сообщила Клепанова.

Отмечается, что задержанный собирал данные о местах дислокации подразделений Министерства обороны России. Мужчина признался, что отправлял информацию представителю Службы безопасности Украины (СБУ).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России («Государственная измена»).

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике гражданку Украины, которая собирала и передавала Киеву сведения о Вооружённых силах России. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница города Рубежное, действия по собственной инициативе, передала Киеву разведданные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям российских войск. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

12 сентября в Управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили о пресечении подготовки диверсионно-террористического акта в Севастополе. Силовики задержали 51-летнего жителя, намеревавшегося подорвать железнодорожный мост по заданию украинских спецслужб. Задержанному грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.