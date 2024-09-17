Екатеринбург, 17 сентября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности России начали поиск людей, которые помогали агенту Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины готовить теракт в Свердловской области. Об этом 17 сентября сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 17 сентября сотрудники ФСБ ликвидировали украинского агента в Свердловской области. При задержании в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём.

На месте ликвидации сотрудники ведомства изъяли пистолет Макарова с патронами и радиоуправляемое взрывное устройство большой мощности, а также обнаружили средства связи с перепиской. Из сообщений следует, что агент координировал свои действия с кураторами из украинской военной разведки. Кроме того, в ходе обысков по адресу его проживания и в гараже агента обнаружили инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки.

ФСБ также показала кадры с ликвидированным украинским агентом. На видео показано тело мужчины с пистолетом Макарова в руке, а также компоненты для изготовления взрывных устройств, в том числе газовые баллоны. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»).