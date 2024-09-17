Москва, 17 сентября, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Трёх детей, пострадавших во время нападения на школу в Челябинске, доставили в Москву на лечение. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Спецборт МЧС России доставил трёх детей из Челябинска в Москву на лечение. Во время полёта пациентов сопровождали врачи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёт Ан-148 оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, а также аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.

В ведомстве добавили, что трое пострадавших детей будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября в Челябинске один из школьников напал на учеников и учителей в школе №68. В результате нападения получили травмы трое учащихся — две девочки и мальчик, одна из них попала в реанимацию.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Прокуратура региона сообщила, что проверит работу сотрудников охраны учебного заведения.

По данным Telegram-канала «112», у совершившего нападение были проблемы с общением. Уточнялось, что учителя не могли предположить, что этот мальчик способен на такого рода поступки.