Челябинск, 16 сентября, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Подросток, напавший на школу в Челябинске, перед тем как его задержала полиция, успел нанести травмы троим одноклассникам. Об этом 16 сентября сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что мальчик и девочка отделались лёгкими повреждениями. Ещё одну пострадавшую доставили в реанимацию.

Собеседник канала также рассказал подробности нападения. По его словам, 13-летний ученик зашёл в класс школы №68 на улице Барбюса около девяти часов утра, за несколько минут до конца первого урока.

«В руках у него был нож и молоток. Он сразу начал наносить удары направо и налево», ― сообщил источник.

На месте работают следователи. Мотивы подростка выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, о нападении подростка на школу в Челябинске ранее сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, школьник напал на других учеников и педагогов. Всех пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медпомощи.

Глава региона добавил, что поручил правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребёнка детально разобраться в ситуации, которую взял под личный контроль.