В Челябинске трое школьников пострадали при нападении одноклассника с ножом
«112»: в Челябинске напавший на школу с ножом подросток ранил трёх одноклассников
Челябинск, 16 сентября, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Подросток, напавший на школу в Челябинске, перед тем как его задержала полиция, успел нанести травмы троим одноклассникам. Об этом 16 сентября сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Он уточнил, что мальчик и девочка отделались лёгкими повреждениями. Ещё одну пострадавшую доставили в реанимацию.
Собеседник канала также рассказал подробности нападения. По его словам, 13-летний ученик зашёл в класс школы №68 на улице Барбюса около девяти часов утра, за несколько минут до конца первого урока.
«В руках у него был нож и молоток. Он сразу начал наносить удары направо и налево», ― сообщил источник.
На месте работают следователи. Мотивы подростка выясняются.
Как сообщало ИА Регнум, о нападении подростка на школу в Челябинске ранее сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, школьник напал на других учеников и педагогов. Всех пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медпомощи.
Глава региона добавил, что поручил правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребёнка детально разобраться в ситуации, которую взял под личный контроль.