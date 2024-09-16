Челябинск, 16 сентября, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Школьник напал на учеников и педагогов в школе №68 Челябинска, в результате чего несколько человек пострадали. Об этом 16 сентября сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«ЧП в 68-й школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Текслера, всех пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медпомощи.

Глава региона уточнил, что взял эту ситуацию под личный контроль, добавив, что на месте происшествия работают правоохранители, мэр города и уполномоченный по правам ребёнка. Ведётся следствие.

«Большой вопрос, как ученик пронёс в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации», — отметил он.

Текслер добавил, что он также дал поручение после инцидента провести проверки во всех образовательных организациях области.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта восьмилетний ученик начальной школы в Сен-Этьене во Франции угрожал зарезать учительницу и напасть на сотрудников полиции. Его одноклассники предупредили преподавательницу о планах школьника, которая досмотрела рюкзак ученика, нашла в нём два кухонных ножа и вызвала полицию.

С мальчиком и его родителями после инцидента были проведены беседы. По данным СМИ, на него и ранее поступали жалобы, после последнего случая школьника исключили из учебного заведения.