Челябинск, 16 сентября, 2024, 11:03 — ИА Регнум. У школьника, который напал на учеников и педагогов в челябинской школе №68, были проблемы с общением. Об этом 16 сентября сообщил Telegram-канал «112».

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«Про … [ученика], который устроил зверство, в школе говорят как о тихом, неприметном ребёнке, у которого не было ни друзей, ни врагов. У пацана были проблемы с общением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учителя школы не могли предположить, что мальчик, который был «тихоней и троечником», способен на такого рода поступки. При этом точных данных о том, почему школьник решился на эти действия, нет.

«Рассматриваются версии буллинга (англ. bullying — запугивание, агрессивное преследование и издевательство над одним из членов коллектива) или участия подростка в какой-то игре, по типу «Синего кита», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер написал, что один из школьников напал на учеников и учителей в школе №68 Челябинска. Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова позднее рассказала, что в результате ЧП пострадали четыре человека.

Напавшего на учеников и педагогов школьника задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли после вызова персонала школы. Сообщение о нападении поступило в 09:20 (07:20 мск) в дежурную часть районного отдела полиции.

Позднее в этот же день Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности после нападения школьника на учеников и педагогов в Челябинске. Прокуратура Челябинской области сообщила, что проверит работу сотрудников охраны учебного заведения после инцидента.