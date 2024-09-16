Челябинск, 16 сентября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Следственное управление по Челябинской области возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности после нападения школьника на учеников в челябинской школе №68. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В настоящее время следователями СК России проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, утром 16 сентября губернатор области Алексей Текслер сообщил о нападении 13-летнего школьника на учеников и педагогов в челябинской школе №68. В результате четыре человека получили ранения. Одна из пострадавших учениц находится в реанимации. Медики диагностировали у 13-летней школьницы серьёзную черепно-мозговую травму и другие повреждения. Она в критическом состоянии.

По информации Telegram-канала «112», ученик зашёл в класс за несколько минут до начала первого урока и начал наносить удары ножом и молотком. Нападавшего задержали, с ним работают следователи.

Прокуратура Челябинской области после нападения в школе проверит работу сотрудников охраны учебного заведения. Исполняющий обязанности прокурора Челябинской области Евгений Фёдоров выехал на место ЧП для координации действий правоохранительных органов.