Москва, 17 сентября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили за сутки один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 36 украинских дронов, сообщил 17 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Конашенков.

Он также отметил, что российские военные в зоне спецоперации нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим деятельность украинских военных заводов. Нанесённые удары также уничтожили места хранения оружия и боеприпасов ВСУ, скопления живой силы и военной техники в 145 районах.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы 15 сентября перехватили реактивный снаряд HIMARS, а также четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 дронов, в том числе 22 вне зоны проведения СВО. Кроме того, ВС РФ сбили в течение суток Су-27 и МиГ-29 украинской армии.

На авдеевском направлении расчёты противовоздушной обороны российской группировки войск «Центр» 17 сентября сбили беспилотник ВСУ «Баба-яга». Как рассказал стрелок-зенитчик с позывным Малой, дрон сбили из автоматов Калашникова с прицелами ночного видения.