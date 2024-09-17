Москва, 17 сентября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ в течение суток поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 17 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — сказал он.

Генерал добавил, что также удары были нанесены по местам хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 145 районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбили реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов, отметил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, российские военные за неделю с 7 по 13 сентября нанесли 39 групповых ударов по военной инфраструктуре и объектам на Украине, обеспечивавшим работу оборонных предприятий. ВСУ за этот период потеряли на всех направлениях спецоперации почти 17 тыс. бойцов.

5 сентября ВС России уничтожили завод по производству боеприпасов и склад морских дронов ВСУ. Дальние удары по объектам противника наносили авиация, ракетные войска, артиллеристы и операторы беспилотников. Утром 4 сентября российские военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. На объектах ОПК осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.