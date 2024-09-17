Донецк, 17 сентября, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Российские военные на авдеевском направлении сбили украинский беспилотник типа «Баба-яга». Дрон уничтожили расчёты противовоздушной обороны (ПВО) группировки российских войск «Центр». Об этом 17 сентября сообщили в Минобороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Отработали [по гексакоптеру] мы с автоматов Калашникова с прицелами ночного видения. <…> Вовремя среагировали, и «Баба-яга» не долетела до своей цели», ― рассказал стрелок-зенитчик с позывным Малой.

В Минобороны добавили, что подразделения ПВО выполняют задачи в круглосуточном режиме, расчищая воздушное пространство от разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов украинской армии.

Обнаружив дроны, зенитчики открывают по нему огонь из всего имеющегося на вооружении арсенала, учитывая при этом высоту, дальность и тип дрона. Как правило, для борьбы с коптерами, которые летят на низкой высоте, российские военные применяют 23-миллиметровые зенитные установки ЗУ-23-2, пулемёты, автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров. Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Верба» используют для уничтожения целей среди БПЛА самолётного типа.

«Мы прикрываем артиллерию. По ночам летают «Бабы-яги», днём прилетают дроны-камикадзе. Мы их обнаруживаем и уничтожаем», ― рассказал заместитель командира зенитно-ракетного взвода с позывным Филин.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» за сутки уничтожили артиллерийскую установку, миномёт и несколько гексакоптеров «Баба-яга» в Курской области на суджанском направлении.

12 сентября на суджанском направлении российские военные уничтожили крупный расчёт тяжелого украинского дрона «Баба-яга».