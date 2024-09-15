Москва, 15 сентября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение суток сбили два украинских истребителя Су-27, а средства российского ПВО — МиГ-29 воздушных сил Украины, заявил 15 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 воздушных сил Украины», — сказал он.

Представитель российского военного ведомства также информировал, что средствами противовоздушной обороны был сбит украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, были перехвачены реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer и 55 беспилотников, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции

По данным Минобороны, российские военные в минувшие сутки поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и цех производства компонентов для оперативно-тактических ракет.

За сутки бойцы ВС РФ уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным оружием для Вооружённых сил Украины, а также нанесли удары по местам хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ, также сообщил Конашенков.