Москва, 16 сентября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Следственный комитет России раскрыл подробности нападения одного из школьников на учеников и учителей в челябинской школе №68, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел по этому факту. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Андрей Попов/ТАСС

По предварительной информации следствия, ранее 13-летний школьник в одной из школ города Челябинска нанёс телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Его пытались остановить также находившиеся в этом классе учитель и ученик, но подросток тоже нанёс им удары, а затем сбежал из помещения, где его действия пресёк ещё один педагог.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А. И. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Бастрыкин поручил профильным подразделениям СК решить вопрос о награждении ведомственной наградой учеников и учителей школы, который пытались остановить нападавшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер написал, что один из школьников напал на учеников и учителей в челябинской школе №68. Как позднее уточнила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Евгения Майорова, в результате нападения пострадали четыре человека.

Напавшего на учеников и педагогов школьника задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место происшествия после вызова персонала школы. По данным Telegram-канала «112», в результате нападения получили травмы трое учащихся — две девочки и мальчик, одна из них находится в реанимации. Также отмечалось, что у напавшего на сверстников и учителей ученика были проблемы с общением.

Позднее в этот же день Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности по факту нападения в школе №68 Челябинска. Прокуратура региона сообщила, что проверит работу сотрудников охраны учебного заведения после произошедшего.