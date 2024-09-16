Челябинск, 16 сентября, 2024, 10:14 — ИА Регнум. В результате нападения школьника на других учеников и педагогов в школе №68 Челябинска пострадали четыре человека. Об этом 16 сентября сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Пострадавших [в результате ЧП] четверо», — привело её слова «РИА Новости».

По словам детского омбудсмена, в настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 сентября губернатор области Алексей Текслер сообщил о нападении школьника на учеников и педагогов в челябинской школе №68.

Он отметил, что взял эту ситуацию под личный контроль и дал поручение детально разобраться в произошедшем. Глава региона также поручил провести проверки во всех образовательных организациях региона.