Подозреваемый в покушении на Трампа поддерживал ВСУ и ездил на Украину
NYP: подозреваемый во втором покушении на Трампа поддерживал Украину
Вашингтон, 16 сентября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Подозреваемый во втором покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Рут ездил на Украину и активно поддерживал политику киевского режима. Об этом 15 сентября сообщила газета The New York Post (NYP).
По данным издания, Рут пытался продвигать идею отправки американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину, а также изъявлял желание лично принять участие в военных действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).
О том, что подозреваемый может быть «одержим» военными действиями на Украине, в соцсети X написала и член палаты представителей Конгресса, ультраправый политик и сторонница теорий заговора Марджори Тейлор Грин. Она опубликовала снимок, на котором задержанный Рут, предположительно, запечатлён на территории Украины.
В материале Semafor Рута представляют как главу Международного волонтёрского центра на Украине, который содействует иностранцам, желающим помочь Киеву в военных действиях. В интервью этому порталу сам Рут заявлял, что у него даже были встречи с представителями министерства обороны Украины.
Кроме того, от имени Рута действует сайт, на котором ведётся набор в ВСУ. Обещается оплата $1,2 тыс. в месяц.
Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники службы безопасности.
15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба, когда там находился Трамп. ФБР назвало инцидент неудавшейся попыткой покушения, подозреваемого задержали. По данным полиции, им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, просунувший ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club на расстоянии 270-450 м от кандидата в президенты США от республиканцев.
Позднее экс-глава Белого дома рассказал, что не пострадал в результате инцидента и находится в безопасности. Политик подчеркнул, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся.
Американский миллиардер, бизнесмен Илон Маск 16 сентября прокомментировал второе покушение на экс-президента США. Предприниматель задался вопросом, почему целью преступников второй раз подряд становится именно Трамп, а не кандидат на пост главы государства от Демпартии.
Марджори Тейлор Грин 15 сентября сообщила, что подозреваемый в покушении на Трампа снимался в ролике в поддержку украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден считает, что действующие американские власти ответственны за радикализацию подозреваемого в попытке покушения на Трампа. По его словам, мужчина, скорее всего, не был профессионалом в этой сфере и не получал за это зарплату.