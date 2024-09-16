Вашингтон, 16 сентября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Подозреваемый во втором покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Рут ездил на Украину и активно поддерживал политику киевского режима. Об этом 15 сентября сообщила газета The New York Post (NYP).

Социальные сети Райан Уэсли Раут

По данным издания, Рут пытался продвигать идею отправки американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину, а также изъявлял желание лично принять участие в военных действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).

О том, что подозреваемый может быть «одержим» военными действиями на Украине, в соцсети X написала и член палаты представителей Конгресса, ультраправый политик и сторонница теорий заговора Марджори Тейлор Грин. Она опубликовала снимок, на котором задержанный Рут, предположительно, запечатлён на территории Украины.

В материале Semafor Рута представляют как главу Международного волонтёрского центра на Украине, который содействует иностранцам, желающим помочь Киеву в военных действиях. В интервью этому порталу сам Рут заявлял, что у него даже были встречи с представителями министерства обороны Украины.

Кроме того, от имени Рута действует сайт, на котором ведётся набор в ВСУ. Обещается оплата $1,2 тыс. в месяц.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники службы безопасности.

15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба, когда там находился Трамп. ФБР назвало инцидент неудавшейся попыткой покушения, подозреваемого задержали. По данным полиции, им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, просунувший ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club на расстоянии 270-450 м от кандидата в президенты США от республиканцев.

Позднее экс-глава Белого дома рассказал, что не пострадал в результате инцидента и находится в безопасности. Политик подчеркнул, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся.

Американский миллиардер, бизнесмен Илон Маск 16 сентября прокомментировал второе покушение на экс-президента США. Предприниматель задался вопросом, почему целью преступников второй раз подряд становится именно Трамп, а не кандидат на пост главы государства от Демпартии.

Марджори Тейлор Грин 15 сентября сообщила, что подозреваемый в покушении на Трампа снимался в ролике в поддержку украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден считает, что действующие американские власти ответственны за радикализацию подозреваемого в попытке покушения на Трампа. По его словам, мужчина, скорее всего, не был профессионалом в этой сфере и не получал за это зарплату.