Москва, 16 сентября, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Действующие американские власти ответственны за радикализацию подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа. Такое мнение 16 сентября высказал бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в соцсети X (ранее Twitter).

Henrique Casinhas/Global Look Press

По словам Сноудена, подозреваемый в покушении на Трампа, скорее всего, не был профессионалом в этой сфере и не получал за это зарплату.

«Но это не значит, что правительство не приложило руку к поощрению его воинственности, как мы когда-то сделали с [международным террористом Усамой] бен Ладеном. У нас в ЦРУ для этого было слово: «ответный удар», — написал он.

Экс-сотрудник американских спецслужб добавил, что общественности необходимы «быстрые, надёжные и твёрдые ответы от агентств», получающих деньги за предоставление такого рода информации.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября в Уэст-Палм-Бич, где в тот момент находился Трамп, произошла стрельба. В ФБР назвали инцидент неудачной попыткой покушения на политика, подозреваемого в преступлении задержали.

Позднее сам экс-президент США написал, что не пострадал и находится в безопасности. Он добавил, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся. Спецслужбы установили подозреваемого в стрельбе, которым оказался 58-летний Райан Уэсли Рут.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин 15 сентября сообщила, что подозреваемый в покушении на Трампа снимался в ролике в поддержку украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск 16 сентября прокомментировал второе покушение на Трампа. Бизнесмен задался вопросом, почему целью преступников второй раз подряд становится именно кандидат от республиканцев, а не от демократов.