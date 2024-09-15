Берлин, 15 сентября, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует визит в Соединённые Штаты для встречи с главой Белого дома Джо Байденом и кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Джо Байден

По данным издания, украинский лидер собирается представить свою стратегию, а также попросить разрешения на удары вглубь России американским оружием.

Кроме того, Зеленский привезёт план, согласно которому Киев согласится на локальное прекращение огня «на определённых участках» и временную заморозку конфликта.

В статье также говорится о тяжёлой ситуации для ВСУ на фронте. Украинская армия испытывает проблемы с поставками западного вооружения.

Авторы публикации отметили, что Зеленский рассчитывает на поддержку своей стратегии со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа обозреватели американского издания Responsible Statecraft информировали, что на Украине начало меняться отношение к переговорам с Россией. Доля граждан страны, готовых согласиться на «территориальные уступки» (в сравнении с границами 1991 года) в обмен на прекращение военного конфликта, за последний год утроилась. Авторы материала связали это и с намёками руководителей киевского режима на возможность переговоров.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Путин, назвавший вторжение в Курскую область масштабной провокацией Киева, 2 сентября заявил, что ВСУ таким образом рассчитывали остановить наступление российской армии в Донбассе, но не добились своей цели. По его словам, провал нападения может подтолкнуть противников России к мирным переговорам.