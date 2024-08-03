Вашингтон, 3 августа, 2024, 13:09 — ИА Регнум. На Украине начало меняться отношение к переговорам с Россией, доля граждан страны, готовых согласиться на «территориальные уступки» (в сравнении с границами 1991 года) в обмен на прекращение военного конфликта, за последний год утроилась, отметили в своей публикации 3 августа обозреватели американского издания Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM

Показатель вырос с 10% до 32%. Авторы материала связали это в том числе с намёками руководителей киевского режима на возможность переговоров.

«Среди украинской элиты намёки были тонкими, но есть свидетельства того, что Украина, возможно, изучает возможность прямого взаимодействия с Россией», — сказано в материале.

При этом ни у руководителей киевского режима, ни у граждан Украины нет чёткого понимания, на каких именно условиях может быть завершён конфликт, добавили авторы. Однако визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай и возможность визита высокопоставленной делегации КНР в Киев — свидетельства поисков компромисса, считают обозреватели издания.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля обозреватели американской газеты The New York Times в своей публикации отметили, что всё больше жителей Украины поддерживают идею мирных переговоров с Россией. В середине июля одно из украинских СМИ опубликовало данные опроса, согласно которым проведение мирных переговоров поддерживают 44% жителей Украины, говорилось в материале.

По данным киевского Международного института социологии, около трети жителей Украины согласны на «территориальные уступки» (в сравнении с границами 1991 года) для завершения конфликта, указали также авторы. Глава института Антон Грушецкий в беседе с изданием связал такие настроения с тем, что прежние ожидания побед на фронте благодаря западным поставкам оружия не оправдались и вызвали разочарование.

Позднее тот же институт сообщал, что доля граждан Украины, поддерживающих идею мирных переговоров для завершения конфликта, увеличилась почти до 60%.

30 июля Михаил Подоляк, советник офиса главы киевского режима, заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией «на основе международного права». Такие переговоры предполагают концепцию, включающую в себя территориальную целостность и суверенитет государства, сказал Подоляк. При этом несколькими днями ранее Подоляк высказался против переговоров с Россией, заявив, что такие переговоры будут способствовать заморозке конфликта на неопределённое время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах. Также Песков напоминал о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой. Россия открыта к переговорному процессу, указывал пресс-секретарь главы государства.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.