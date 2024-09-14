Берлин, 15 сентября, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал генпрокуратуру Германии провести расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» непредвзято. Виновные в терактах, по его мнению, должны ответить за преступление в Германии.

ИА Регнум «Северный поток»

«Это был террористический акт», — цитирует Шольца, который общался с населением в городе Пренцлау на востоке Германии, агентство DPA.

Канцлер призвал органы безопасности и генпрокурора провести расследование без учёта интересов кого-либо. По словам Шольца, ничего не должно быть скрыто, всё должно быть прозрачно.

«Мы хотим привлечь тех, кто это сделал, к ответственности в Германии. Мы никому не дадим пощады», — заверил немецкий чиновник.

Шольц добавил, что власти Германии делают всё, чтобы снизить цены на газ.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти направила правительству Германии вопрос, соответствуют ли действительности сообщения СМИ о том, что немецкие власти знали о готовящейся диверсии на «Северных потоках».

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

The New York Times писала, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Эту версию президент России Владимир Путин назвал «полной чушью». По его словам, очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне».

Российский лидер также заявлял, что Запад не расследует это преступление, а подрыв осуществили американские спецслужбы.

В августе несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, сообщили о «завершении расследования» подрывов. Сообщалось, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 сентября заявила, что никаких конкретных результатов расследования теракта на «Северных потоках» западные страны, в частности Германия, до сих пор не предъявили.