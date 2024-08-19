Берлин, 20 августа, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Подозреваемый в диверсии на «Северных потоках» дайвер Владимир Журавлёв, ордер на арест которого выдала генеральная прокуратура Германии, покинул Польшу и выехал на Украину 6 июля. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

ИА Регнум

«По информации источников, знакомых с ходом расследования, подозреваемый выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле», — говорится в материале.

По данным издания, в начале июля немецкие министры обратились к польским коллегам с просьбой обеспечить исполнение ордера на арест. Отказ же Варшавы арестовать подозреваемого вызвал спор между Польшей и Германией. Отмечается, что 17 августа польский премьер-министр Дональд Туск обрушился на Берлин с критикой на фоне обнародованного расследования и призвал избегать обострения отношений, поскольку обе страны поддерживают Украину.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выступило против, узнав о планах Киева взорвать газопроводы, после чего глава киевского режима Владимир Зеленский отменил операцию, но главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, вопреки приказу, всё-таки организовал диверсию. Экс-главком эту информацию отвергает. По данным немецких СМИ, сообщивших о якобы «завершении расследования», к диверсии причастна группа украинских дайверов. Сообщалось, что генпрокуратура Германии ещё в июне выдала одер на арест одного из подозреваемых.

19 августа глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что последние подробности диверсии на «Северных потоках» являются инсценировкой с целью отвода глаз от истинных исполнителей. По его словам, осуществление теракта не было возможным без помощи США. Также Лавров подчеркнул, что РФ не получала официальной информации по «Северным потокам».

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.