Берлин, 8 сентября, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти направила федеральному правительству вопрос, соответствуют ли действительности сообщения СМИ о том, что власти Германии были проинформированы о готовящейся диверсии на «Северных потоках».

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Верно ли, что федеральное правительство или немецкие власти… знали о планах по подрыву «Северных потоков» украинскими дайверами, связанными с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который, в свою очередь, якобы проинформировал об этом (главу киевского режима. — Прим. ред.) Владимира Зеленского», — говорится в обращении.

Также Татти попросила уточнить, повлияет ли признание в том, что власти ФРГ знали о готовящемся теракте, на дальнейшую военную поддержку киевского режима со стороны Берлина.

Как передавало ИА Регнум, подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошёл 26 сентября 2022 года. Взрывы полностью разрушили обе нитки «Северного потока» и одну из двух нитей «Северного потока — 2».

В августе несколько немецких изданий заявили о «завершении расследования» диверсии на «Северных потоках». Сообщалось, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, подозреваемых в совершении теракта. Мужчина бежал в Польшу, власти которой отказались его выдать.

По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, появившиеся в СМИ подробности диверсии на «Северных потоках» являются инсценировкой с целью отвода глаз от истинных исполнителей. Он подчеркнул, что осуществление теракта не было возможным без помощи США. 4 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Германия, инициировавшая расследование теракта, до сих пор не представила никаких конкретных результатов.