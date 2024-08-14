Москва, 14 августа, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Стали известны имена трёх украинцев, которые, по данным немецких СМИ, подозреваются в совершении теракта на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». ИА Регнум выяснило, что главный подозреваемый дайвер Владимир Журавлёв пытался получить гражданство РФ в начале 2000-х годов, его коллега обучался дайвингу в Крыму, а третья подозреваемая заявляла, что никогда не покинет Украину, но переехала жить в Европу. Также оказалось, что мать Журавлева занимала высокий пост в Государственной фискальной службе Украины.

ИА Регнум Владимир Журавлёв

14 августа несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, сообщили о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедших в 26 сентября 2022 года. В ходе расследования уголовного дела немецкое следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные водолазы с Украины. Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест одного из них ещё в июне. Главного подозреваемого называют Vladimir Z. Но мужчина так и не был задержан из-за разногласий с Польшей.

«Сообщается, что к нападениям на трубопровод «Северный поток» причастны трое украинских инструкторов по дайвингу, и Федеральная прокуратура выдала ордер на арест одного из них. Однако Польша, где проживал подозреваемый, не предприняла никаких действий. Теперь дело наконец становится политическим вопросом», — говорится в материале Süddeutsche Zeitung.

Польская прокуратура в свою очередь сообщила, что гражданин Украины, подозреваемый Германией в причастности к терактам на «Северных потоках», в начале июля покинул Польшу и вернулся на родину на Украину.

ИА Регнум Светлана Успенская

Журналисты ИА Регнум установили личности троих подозреваемых в подрыве «Северных потоков». Одного из них зовут Владимир Журавлёв, он дайвер с большим стажем, имеет специальность «техник по обслуживанию водолазного снаряжения». Правоохранителям удалось выйти на след мужчины благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в порту, из которого он со своими подельниками, предположительно, отправился на катере «Андромеда» к месту подрыва. Известно, что Владимиру Журавлёву 44 года, он женат, у него есть сын. В нулевых проходил службу в Вооруженных силах Украины. Мать дайвера занимала высокий пост в Государственной фискальной службе Украины. Оказалось, что в 2009 году Владимир подавал заявку на получение гражданства РФ, но получил отказ.

Владимир вместе со свой супругой Юлианой часто посещал проукраинские мероприятия в Польше, а также выступления Руслана Горовия и его супруги поэтессы Людмилы, которая в своих стихах в образе ведьмы призывает убивать русских и обещает оставить русских матерей без сынов.

Подельниками Владимира Журавлёва оказалась супружеская пара Евгений и Светлана Успенские. Евгений — бывший маркетолог, который променял офис на подводный мир. Будучи подростком, Евгений окончил Киевское суворовское военное училище (в 2019 году украинские власти снесли памятник Суворову перед училищем). Мужчина обучался дайвингу в Крыму до возвращения полуострова в состав России. Он привлёк к этому занятию и свою жену Светлану. Они вместе прошли множество обучений, а после и сами стали организовывать мероприятия и создали школу дайвинга. В 2014 году Светлана утверждала, что единственное место, где они хотели бы жить и развивать дайвинг, — это Украина. Но позже Евгений и Светлана покинули страну. В настоящий момент их местонахождение не известно.

ИА Регнум Евгений Успенский

Ранее ИА Регнум сообщало, что диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Были подорваны три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Германия, Дания и Швеция к расследованию терактов Россию не допустили, а позже заявили о сворачивании дела о подрывах. Москва назвала взрывы газопроводов актом государственного терроризма. Российские власти подчеркнули, что осуществить такой теракт без специального оборудования и данных, доступных только спецслужбам некоторых государств, невозможно. Более того, как напомнил МИД России, президент США Джо Байден официально заявлял, что не допустит запуска СП-2. Выгоду от уничтожения трубопровода получили именно США. Вскоре после этого в западном инфополе начали появляться версии о причастности к терактам Украины. Россия скептически отнеслась к таким данным.

Позднее американский журналист Сеймур Херш опубликовал итоги собственного независимого расследования. Он отметил, что персональную ответственность за теракт несёт президент США Джо Байден. Он сообщил, что глава Белого дома лично приказал уничтожить трубопроводы.