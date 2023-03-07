Вашингтон, 7 марта, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Проукраинская группировка может стоять за атакой на «Северные потоки», сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

В материале говорится, что вышеупомянутые атаки «неофициально» могли проводиться людьми, связанными с украинскими властями. Взрывчатку, по разведданным США, вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии или спецслужбам.

Со своей стороны, официальные лица в США заявили, что не обнаружили никаких доказательств причастности властей РФ к этим атакам.

Напомним, в сентябре экспортные газопроводы РФ «Северный поток» и «Северный поток — 2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за диверсии. В Кремле этот инцидент назвали актом международного терроризма.