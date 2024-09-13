Москва, 13 сентября, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над новыми американскими санкциями против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США уже должна быть новая профессия — «специалист по введённым против России санкциям».

Сергей Гунеев / «РИА Новости» Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Думаю, в США должна появиться новая профессия — специалист по введённым против России санкциям. Кто-то же должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись. А то по второму кругу уже пошли с RT», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, минфин США ввёл санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и её руководителя Дмитрия Киселёва 13 сентября. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед СМИ в преддверии брифинга, публично обвинил телеканал RT в якобы проведении тайных операций по вмешательству в дела других стран.

В августе американский минфин расширил антироссийские санкции, включив в списки 400 физических и юридических лиц в России и за её пределами. Кроме того, были введены санкции против некоторых граждан Белоруссии, Италии, Турции, Лихтенштейна и Китая, а также в отношении 46 китайских компаний.

США 4 сентября ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также телеканала RT и Маргариты Симоньян. В Вашингтоне объяснили это решение тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в американские президентские выборы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября назвал новые обвинения и санкции США в адрес России попыткой оказывать давление на Москву и россиян. Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает такую линию и считает её неприемлемой.