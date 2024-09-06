Москва, 6 сентября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Новые обвинения и санкции США в адрес России являются попыткой оказывать давление на Москву и россиян. Об этом 6 сентября заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Julkinen Кремль. Москва

По его словам, таким образом американская сторона продолжает попытки оказывать давление на Россию, россиян и даже на российские СМИ, которые занимаются информированием собственных граждан и мирового сообщества о том, что происходит в мире с российской точки зрения.

«Вашингтон не допускает даже возможности, чтобы подача [информации] с нашего угла была кому-то доступна. Это не что иное, как неприкрытое давление, попытка подавлять Российскую Федерацию, продолжать эту линию. Такую линию мы решительно осуждаем, она является неприемлемой», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что в Москве отдают себе отчёт, в какой реальности существуют, а потому будут действовать, исходя из собственных интересов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября американский минфин объявил о введении санкций в отношении телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости» и Sputnik. Уточнялось, что Вашингтон внесёт эти российские СМИ в список иностранных миссий и будет предпринимать шаги по введению визовых ограничений.

На следующий день, 5 сентября, Вашингтон предъявил обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии за «нарушение санкций». Их также обвинили в участии в сговоре с целью отмывания денег.

Позднее 5 сентября США ввели санкции против двух индийских судоходных компаний и двух принадлежащих им судов, заподозрив их в связи с проектом «Арктик СПГ — 2» российской компании «Новатэк». Санкционные меры касаются также двух танкеров для перевозки сжиженного природного газа New Energy и Mulan этих компаний.

Власти США в этот же день предъявили обвинения шести россиянам в якобы кибератаках против Украины. В минюсте США заявили, что эти лица могли атаковать правительственные системы стран НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 5 сентября, что США переплюнули сами себя в новых санкциях против российских СМИ. По её словам, в этот раз произошло нечто удивительное: даже американские власти не смогли полностью озвучить те меры, которые приняты».