Вашингтон, 23 августа, 2024, 17:42 — ИА Регнум. США расширили санкции против Москвы, в списки включили 400 физических и юридических лиц в России и за её пределами, сообщило американское министерство финансов.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, в обновлённый список санкций вошли ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», «Научно-производственное объединение «РОСТАР», 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, а также Заполярная строительная компания.

В санкционные списки также попал АО «Завод Реконд», ООО «Сжиженный природный газ Якутия», Федеральное автономное предприятие центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н. Е. Жуковского, Федеральное казенное предприятие «Авангард».

Под новые американские санкции попали 34 россиянина, включая сына министра обороны страны Павла Белоусова.

Минфин США также ввёл санкции против некоторых граждан Белоруссии, Италии, Турции, Лихтенштейна и Китая. В «чёрный» список также включили 46 китайских компаний.

Как сообщало 23 августа ИА Регнум, министерство торговли США внесло в реестр экспортного контроля 63 российские компании и 42 организации из Китая. В реестре также упомянули восемь турецких фирм, 11 иранских и по одной компании из Канады, Кипра, Казахстана, Кыргызстана, Украины и ОАЭ.

В августе в США вступил в силу закон о запрете на импорт низкообогащенного урана из России.

В апреле минторг США ввёл экспортные ограничения в отношении трех российских компаний — «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила».

Российская сторона неоднократно заявляла о способности справиться с санкционным давлением. В феврале президент Владимир Путин отмечал, что западные санкции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта.