Вашингтон, 13 сентября, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и её руководителя Дмитрия Киселёва, сообщили 13 сентября в министерстве финансов США.

Сергей Бобылев/ТАСС Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв

Министерство выпустило генеральную лицензию, которая предписывает завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая 13 сентября перед СМИ в преддверии брифинга, публично обвинил телеканал RT в якобы проведении тайных операций по вмешательству в дела других стран.

В августе американский минфин расширил антироссийские санкции, включив в списки 400 физических и юридических лиц в России и за её пределами. Кроме того, были введены санкции против некоторых граждан Белоруссии, Италии, Турции, Лихтенштейна и Китая, а также в отношении 46 китайских компаний.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика страны развалится, но она растёт и развивается.

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