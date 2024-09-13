Вашингтон, 13 сентября, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая 13 сентября перед СМИ в преддверии брифинга, публично обвинил телеканал RT в проведении тайных операций по вмешательству в дела других стран.

Mark Schiefelbein/AP/TASS Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Сегодня мы объявляем, что эти поддерживаемые Кремлем медиа не только играют роль в попытках подорвать демократические институты США, но также вмешиваются во внутренние дела государств по всему миру», — сказал он.

По его словам, благодаря новым данным, многие из которых якобы были получены от самих сотрудников телеканала, RT обладает возможностями для проведения киберопераций и был задействован в тайных операциях по оказанию влияния и военных закупках.

Также госсекретарь объявил, что Вашингтон вводит санкции против трёх юридических и двух физических лиц, которые якобы участвовали в таких операциях. В частности — в якобы вмешательстве во внутренние дела Молдавии и будущие выборы в стране. Более того, добавил он, США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию против телеканала и призывают относиться к его действиям как к разведке.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября к сотруднице RT, работающей в Майами, пришли с обысками 20 сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР). Женщине не дали одеться, её избили и обыскали. После обыска сотрудницу агентства допрашивали около пяти часов. Женщине пришлось покинуть Соединённые Штаты Америки из соображений безопасности, российский консул помог приобрести ей билет на самолёт, и через третью страну она улетела в Россию.

США 4 сентября ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также телеканала RT и его главреда Маргариты Симоньян. В Вашингтоне объяснили это решение тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в американские президентские выборы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября назвал новые обвинения и санкции США в адрес России попыткой оказывать давление на Москву и россиян. Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает такую линию и считает её неприемлемой.