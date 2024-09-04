Вашингтон, 4 сентября, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ввели санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik. Об этом 4 сентября говорится в заявлении американского минфина.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Сегодняшние санкции дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые министерством юстиции, а также внесение под санкции государственным департаментом медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний — РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik», — говорится в документе.

Отмечается, что американские власти вносят эти СМИ в список иностранных миссий и будут предпринимать шаги по введению визовых ограничений. Кроме того, объявляется о вознаграждении до 10 млн долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США.

Новые санкции, помимо Симоньян, затронули и нескольких топ-менеджеров RT, в частности, заместителей главного редактора Елену Бродскую и Антона Анисимова. Также в чёрный список попали замруководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, глава отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

Кроме того, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина внесло в санкционный список 10 физических лиц и две организации в рамках ответа на «вредоносные усилия» Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа стало известно, что власти США планируют провести новые обыски и предъявить уголовные обвинения американцам, сотрудничающим с российскими СМИ. В публикации The New York Times утверждается, что начато широкомасштабное расследование, которое должно помешать влиянию, якобы оказываемому Россией на США перед грядущими президентскими выборами.

Совет ЕС 17 мая запретил вещание трёх российских медиа на территории стран Евросоюза. Под санкции попали «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». Согласно решению ЕС, эти российские СМИ должны полностью прекратить распространение через электронные средства массовой коммуникации любого контента.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на вещание в ЕС российских медиа, отмечала, что подобные санкции являются продолжением зачистки информационного пространства от любых альтернативных точек зрения. Применение репрессивных мер в отношении российских СМИ не останется без реакции Москвы.