Вашингтон, 13 сентября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и Великобритания во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которая пройдёт в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября, могут заявить о предоставлении Украине разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь России, пишет Politico со ссылкой на чиновников.

United Nations Заседании сессии ГА ООН

«Британские чиновники заявили, что не ожидают какого-либо официального заявления (о решении по использованию оружия) на этих выходных. Один из них заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН», — пишет издание.

Как передавало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

13 сентября телеканал ITV сообщил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Белом доме 13 сентября не станут разрешать киевскому режиму использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.

Вооружённые силы Украины и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.