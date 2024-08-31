Москва, 31 августа, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое применяют ВСУ для атак на мирных граждан, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В отдельных случаях мы готовы предъявлять обвинения поставщикам такого оружия. Когда идёт торговля: дать Украине возможность использовать дальнобойное вооружение или не дать, то всё очень просто. Все данные, направление удара как минимум согласовываются производителем», — сказал он «РИА Новости».

Посол также напомнил о применении западного оружия, в том числе об ударах американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Луганску, крылатыми ракетами французско-британской разработки Storm Shadow по Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа заявила, что Запад поощряет преступления Киева, разрешая использовать западное оружие для атаки ВСУ на Курскую область. Дипломат также напомнила, что в законодательствах стран Запада спонсорство терроризма зафиксировано как одно из самых тяжких преступлений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 августа заявил, что Киев никогда бы не решился на нападение на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Глава МИД также назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления Вашингтона по поводу атаки ВСУ.

ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах, сорвав планы киевского режима.

12 августа президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в регионах, граничащих с Украиной, заявил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.