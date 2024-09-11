Москва, 11 сентября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Решение о том, что Украина может бить по России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. При этом Вашингтон пытается дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 сентября журналистам.

Defense Ministry/Global Look Press

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, это можно предположить с большой долей вероятности», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в медиапространстве идёт информационная кампания по формализации уже принятого решения. Песков добавил, что США и страны ЕС пытаются сохранить дистанцию относительно украинского конфликта, но в Кремле «не думают, что это получается».

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил в интервью Axios, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев передаст Украине разрешение на применение для ударов по России американских дальнобойных ракет ATACMS. Ранее в этот же день Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден обсудит этот вопрос с премьером Великобритании Киром Стармером.

По словам самого Байдена, вопрос об ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ) по России прорабатывается.

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил 11 сентября, что обсуждал тему снятия ограничений на удары по территории РФ с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он подчеркнул, что речь идёт о «жизненной необходимости» для ВСУ.

Ещё в мае Песков отмечал, что Киев уже пытался атаковать территорию РФ западным оружием, и это демонстрирует степень вовлечённости США в украинский конфликт. В начале сентября представитель Кремля подтвердил, что ВСУ наносят удары по российской территории оружием американского производства и намерены продолжать это делать.