Лондон, 13 сентября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Кир Стармер во время встречи в Белом доме 13 сентября не станут разрешать киевскому режиму использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщает телеканал ITV, который ссылается на слова Стармера.

Global Look Press/Adam Schultz/White House Кир Стармер и Джо Байден

«Однако он дал понять, что во время его встречи в Белом доме с президентом Байденом в пятницу Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России», — сказал Стармер журналистам в самолёте.

По словам британского премьера, которые приводит телеканал, он и президент США сосредоточены на стратегии по украинскому конфликту, в то время как разрешение применять дальнобойные ракеты Storm Shadow является тактическим.

Вместе с этим он заверил, что США и Великобритания согласуют стратегические рамки для формулирования окончательного ответа главе киевского режима Владимиру Зеленскому по использованию дальнобойного оружия по российской территории.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.