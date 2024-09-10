Москва, 10 сентября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами. Об этом 10 сентября сообщили в Министерстве обороны.

РИА Новости

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Так, по данным Минобороны, российские силы ПВО уничтожили 72 беспилотника над территорией Брянской области, 20 — над Московской областью, 14 — над Курской областью, 13 — в Тульской области. Восемь дронов сбили над территорией Белгородской области, семь — над Калужской областью, пять — в Воронежской области, четыре — над Липецкой областью и один над территорией Орловской области.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что за ночь средства ПВО сбили беспилотники в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

При атаке беспилотников пострадали два многоквартирных дома в подмосковном Раменском. Погибла 46-летняя женщина, ещё восемь человек пострадали.

Желание совершать теракты у киевского режима растёт по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российскими войсками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ночные атаки на российские города никак нельзя ассоциировать с военными действиями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских беспилотников на регионы РФ.